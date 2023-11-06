Литош (Алипова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литош (Алипова) Александра Павловна

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Алипов Павел Леонтьевич

Мать: Алипова Елизавета

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.1928

Сын: Литош Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Литош Николай Ефимович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Соболева (Литош) Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Литош Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Дароселия (Литош) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Литош Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Несина (Литош) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Литош Николай Ефимович

Смерть
1983

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