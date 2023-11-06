Литош (Алипова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1983
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Алипов Павел Леонтьевич
Мать: Алипова Елизавета
Рождение ребёнка
04.04.1928
Отец ребёнка: Литош Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Соболева (Литош) Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Литош Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Дароселия (Литош) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Литош Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Несина (Литош) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Литош Николай Ефимович
Смерть
1983