Жорина Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1855 ст.
Бракосочетание
04.11.1881 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович
Рождение ребёнка
25.10.1885 ст.
Дочь: Буреева Параскева Артемьева
Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович
Рождение ребёнка
16.08.1888 ст.
Сын: Жорин Иван Артемьев
Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович
Рождение ребёнка
12.12.1892 ст.
Дочь: Жорина Иулиания Артемьева
Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович
Рождение ребёнка
04.03.1895 ст.
Дочь: Жорина Дарья Артемьева
Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович
Смерть
Неизвестно