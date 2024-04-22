Жорина Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖорина Евдокия Григорьевна

Жорина Евдокия Григорьевна

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

15.08.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
04.11.1881 ст.

Муж: Жорин Артемий (Арефий) Егорович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1883 ст.

Сын: Жорин Максим Артемьев

Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1885 ст.

Дочь: Буреева Параскева Артемьева

Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1888 ст.

Сын: Жорин Иван Артемьев

Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1892 ст.

Дочь: Жорина Иулиания Артемьева

Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1895 ст.

Дочь: Жорина Дарья Артемьева

Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.

Сын: Жорин Кузьма Артемьев

Отец ребёнка: Жорин Артемий (Арефий) Егорович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close