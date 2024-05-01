Субботина Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботина Василиса

Субботина Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Субботина) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Субботин Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Субботин Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Субботин Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Субботин Евдоким Григорьевич

Отец ребёнка: Субботин Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Субботина) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Субботин Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Субботина) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Субботин Григорий Анисимович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Субботин Григорий Анисимович

Смерть
После 1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.