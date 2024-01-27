Миронов Михаил Егорович
Место рожденияРязанская область с.Дурное
Дата рождения27.10.1903
Дата смерти12.04.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1925
Дочь: Шевченко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Миронова Екатерина Михайловна
Рязанская область с.Дурное
Смерть
12.04.1959
с.Бешпагир, Ставропольского края
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Бешпагир Ставропольского края