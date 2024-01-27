Миронов Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Михаил Егорович

Миронов Михаил Егорович

Место рождения

Рязанская область с.Дурное

Дата рождения

27.10.1903

Дата смерти

12.04.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская область с.Дурное
Рождение ребёнка
13.12.1925

Дочь: Шевченко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Миронова Екатерина Михайловна

Рязанская область с.Дурное
Смерть
12.04.1959
с.Бешпагир, Ставропольского края
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Бешпагир Ставропольского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close