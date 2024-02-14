Хургин Михаил (Мойша)
Место рожденияКазань, Россия
Дата рождения25.06.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1948
Отец: Хургин Израиль Львович
Мать: Хургина (Бухман) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно