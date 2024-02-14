Хургин Михаил (Мойша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хургин Михаил (Мойша)

Место рождения

Казань, Россия

Дата рождения

25.06.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1948

Отец: Хургин Израиль Львович

Мать: Хургина (Бухман) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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