Суздальницкая (Мошкович) Сарра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Мошкович) Сарра

Место рождения

Кяхта, Россия

Дата рождения

11.09.1909

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1909

Отец: Мошкович Михаил

Мать: Мошкович (Банкова) Розалия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Исай

Рождение ребёнка
30.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Исай

Рождение ребёнка
10.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суздальницкий Исай

Смерть
1987
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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