Суздальницкая (Мошкович) Сарра
Место рожденияКяхта, Россия
Дата рождения11.09.1909
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1909
Отец: Мошкович Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальницкий Исай
Рождение ребёнка
30.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Исай
Рождение ребёнка
10.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суздальницкий Исай
Смерть
1987
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно