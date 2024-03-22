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Онищенко (Ющенко) Мария Дмитриева

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ющенко Дмитрий

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пелагия

Отец ребёнка: Онищенко Данил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.01.1885

Сын: Онищенко Андрей

Отец ребёнка: Онищенко Данил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.06.1888

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Онищенко Данил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
10.09.1890

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Онищенко Данил

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Данил

Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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