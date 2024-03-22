Онищенко (Ющенко) Мария Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Ющенко Дмитрий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пелагия
Отец ребёнка: Онищенко Данил
Рождение ребёнка
04.01.1885
Сын: Онищенко Андрей
Отец ребёнка: Онищенко Данил
Рождение ребёнка
30.06.1888
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Онищенко Данил
Рождение ребёнка
10.09.1890
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Онищенко Данил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Данил
Смерть
Неизвестно