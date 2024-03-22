Кривошеина (Логинова) Мария Иофовна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
09.09.1928
Сын: Кривошеин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кривошеин Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
18.09.1932
Дочь: Ганжа Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович
Новосондрово, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.02.1935
Дочь: Логачева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кривошеин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
06.04.1946
Дочь: Кривошеина Алла Николаевна
Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович
деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948