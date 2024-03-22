Кривошеина (Логинова) Мария Иофовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Логинова) Мария Иофовна

Место рождения

Тискино, Колпашевский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Тискино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.09.1928

Сын: Кривошеин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кривошеин Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
18.09.1932

Дочь: Ганжа Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович

Новосондрово, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.02.1935

Дочь: Логачева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кривошеин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Рождение ребёнка
06.04.1946

Дочь: Кривошеина Алла Николаевна

Отец ребёнка: Кривошеин Николай Федорович

деревня Тискино, Колпашевский район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Николай Федорович

Смерть
1948
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