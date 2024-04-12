Швецов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.198
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова Елена Александровна
Рождение ребёнка
24.02.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно