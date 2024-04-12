Швецов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.198

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Елена Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.02.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Елена Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение
25.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швецова Елена Александровна

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