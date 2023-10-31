Болдырева Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Марфа Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Болдырев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1936

Дочь: Смолина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Болдырев Иван Егорович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Болдырев Александр Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Егорович

Смерть
1978
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