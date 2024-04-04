Жуков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

После 1955

Пол

Мужской

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Жуков Петр Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Жуков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Жукова (Молова) Екатерина Михайловна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1955
Точильный, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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