Жуков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиПосле 1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Жуков Петр Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Жукова (Молова) Екатерина Михайловна
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1955
Точильный, Ашинский муниципальный район, Челябинская область