Протопопова Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Катерина Никитична

Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Протопопов Илья Никитич

Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Протопопов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Протопопов Тит Никитич

Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович

Смерть
Неизвестно
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