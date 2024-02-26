Протопопова Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Катерина Никитична
Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Протопопов Андрей Никитич
Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Протопопов Никита Максимович
Смерть
Неизвестно