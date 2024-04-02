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Нужная Евдокия

Место рождения

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Нужный Кузьма Наумович

Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Нужный Кирилл Наумович

Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч

Нужнивка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Нужный Афанасий Наумович

Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч

Нужнивка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Нужный Иван Наумович

Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч

Нужнивка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Нужная Акилина Наумовна

Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч

Нужнивка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужный Наум Михайловч

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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