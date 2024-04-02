Нужная Евдокия
Место рождения
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Нужный Иван Наумович
Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Нужная Акилина Наумовна
Отец ребёнка: Нужный Наум Михайловч
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно