Шестакова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евфросинья Матвеевна

Отец ребёнка: Шестаков Матвей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Шестаков Матвей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Шестаков Матвей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Матвей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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