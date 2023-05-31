Гаврилова (Ложечка) Валерия Игоревна
Место рожденияКостелец, Чехословакия
Дата рождения04.08.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1990
Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
11.06.2016
Рождение ребёнка
04.05.2019
Дочь: Гаврилова Арина Денисовна
Отец ребёнка: Гаврилов Денис Георгиевич
Рождение ребёнка
11.01.2023
Отец ребёнка: Гаврилов Денис Георгиевич