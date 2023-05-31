Гаврилова (Ложечка) Валерия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Ложечка) Валерия Игоревна

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Место рождения

Костелец, Чехословакия

Дата рождения

04.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1990

Отец: Ложечка Игорь Викторович

Мать: Ложечка Наталья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
11.06.2016

Муж: Гаврилов Денис Георгиевич

Рождение ребёнка
04.05.2019

Дочь: Гаврилова Арина Денисовна

Отец ребёнка: Гаврилов Денис Георгиевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.01.2023

Сын: Гаврилов Тимур Денисович

Отец ребёнка: Гаврилов Денис Георгиевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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