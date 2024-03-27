Ибрагимов Мархаба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ибрагимова) Алимя
Отец ребёнка: Ибрагимов Исмаил
Рождение ребёнка
03.04.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибрагимов Исмаил
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно