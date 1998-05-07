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Ландарев Михаил Иванович
Ландарев Михаил Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.1998
Пол
Мужской
Отец
Ландарев Иван Николаевич
1963 г.р.
Мать
Ландарева (Исаева) Надежда Валентиновна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1998
Отец:
Ландарев Иван Николаевич
Мать:
Ландарева Надежда Валентиновна
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