Федосеев Аркадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосеева Лариса Аркадьевна
Мать ребёнка: Федосеева Язева Раиса Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Андрей Аркадьевич
Мать ребёнка: Федосеева Язева Раиса Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно