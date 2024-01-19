Федосеев Аркадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Аркадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосеева Лариса Аркадьевна

Мать ребёнка: Федосеева Язева Раиса Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Андрей Аркадьевич

Мать ребёнка: Федосеева Язева Раиса Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Язева Раиса Даниловна

Смерть
Неизвестно
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