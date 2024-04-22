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Усольцев Евдоким Климентьевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Усольцев Клементий Петрович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Усольцева Евфросинья Евдокимова

Мать ребёнка: Марина Трофимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.06.1912

Дочь: Усольцева Анна Евфимилиевна

Мать ребёнка: Марина Трофимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Усольцева Марина Евдокимова

Мать ребёнка: Марина Трофимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1916

Сын: Усольцев Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Марина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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