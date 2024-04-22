Усольцев Евдоким Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Усольцев Клементий Петрович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Усольцева Евфросинья Евдокимова
Мать ребёнка: Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
27.06.1912
Дочь: Усольцева Анна Евфимилиевна
Мать ребёнка: Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Усольцева Марина Евдокимова
Мать ребёнка: Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
01.11.1916
Сын: Усольцев Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Марина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Трофимовна
Смерть
Неизвестно