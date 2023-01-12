Ильиных Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения26.08.1799 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1799 ст.
Крещение
26.08.1799 ст.
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: (Ильиных) Анна Павловна
Мать ребёнка: (Ильиных) Парасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Дочь: (Ильиных) Евгения Павловна
Мать ребёнка: (Ильиных) Парасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: (Ильиных) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: (Ильиных) Парасковья
Рождение ребёнка
?.05.1833
Мать ребёнка: (Ильиных) Парасковья