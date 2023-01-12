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Ильиных Павел Петрович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

26.08.1799 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1799 ст.

Отец: Ильиных Петр Егорович

Мать: Елесеева (Алексеевна) Ирина Ильиных

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Крещение
26.08.1799 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: (Ильиных) Анна Павловна

Мать ребёнка: (Ильиных) Парасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Дочь: (Ильиных) Евгения Павловна

Мать ребёнка: (Ильиных) Парасковья

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: (Ильиных) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: (Ильиных) Парасковья

Рождение ребёнка
?.05.1833

Сын: Ильиных Николай Павлович

Мать ребёнка: (Ильиных) Парасковья

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