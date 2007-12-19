(Зиннатуллина) Гильмехода — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зиннатуллина) Гильмехода

Место рождения

д. Угез-Елга Арский р-н

Дата рождения

01.07.1921

Дата смерти

19.12.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1921

Отец: Зиннатулла

Мать: Майжамал

Рождение ребёнка
26.01.1949

Сын: Яббаров Харис

Отец ребёнка: Яббаров Хадый

Рождение ребёнка
10.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яббаров Хадый

Рождение ребёнка
12.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яббаров Хадый

Рождение ребёнка
14.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яббаров Хадый

Рождение ребёнка
01.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яббаров Хадый

Рождение ребёнка
15.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яббаров Хадый

Рождение ребёнка
01.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яббаров Хадый

Смерть
19.12.2007

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