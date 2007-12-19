(Зиннатуллина) Гильмехода
Место рожденияд. Угез-Елга Арский р-н
Дата рождения01.07.1921
Дата смерти19.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1921
Отец: Зиннатулла
Мать: Майжамал
Рождение ребёнка
26.01.1949
Сын: Яббаров Харис
Отец ребёнка: Яббаров Хадый
Рождение ребёнка
10.01.1950
Рождение ребёнка
12.07.1952
Рождение ребёнка
14.05.1955
Рождение ребёнка
01.06.1957
Рождение ребёнка
15.04.1959
Рождение ребёнка
01.01.1961
Смерть
19.12.2007