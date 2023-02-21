Табакаев Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1929
Дата смерти18.09.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1954
Мать ребёнка: Шентяпина Пелагея Григорьевна
Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Рождение ребёнка
14.10.1956
Дочь: Черникова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Шентяпина Пелагея Григорьевна
Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Рождение ребёнка
05.12.1957
Мать ребёнка: Шентяпина Пелагея Григорьевна
Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Смерть
18.09.1989
Паспаул, Чойский муниципальный район, Республика Алтай