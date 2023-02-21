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Табакаев Илья Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1929

Дата смерти

18.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1954

Сын: Табакаев Геннадий Ильич

Мать ребёнка: Шентяпина Пелагея Григорьевна

Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Рождение ребёнка
14.10.1956

Дочь: Черникова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Шентяпина Пелагея Григорьевна

Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Рождение ребёнка
05.12.1957

Сын: Табакаев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Шентяпина Пелагея Григорьевна

Россия, Алтайский край, Красногорский район, с. Еронда
Смерть
18.09.1989
Паспаул, Чойский муниципальный район, Республика Алтай
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