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Чапни /Шалтей/ София

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елена Авраамовна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Парфена Авраамовна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Василиса Авраамовна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Чапни Иван Авраамович

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Чапни Григорий Авраамович

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Авраамовна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Авраамовна

Отец ребёнка: Чапни /шалтей/ Авраам Федорович

Смерть
Неизвестно
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