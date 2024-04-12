Кырченов Карп Степанович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кырченов Гавриил Карпович
Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Кырченова Васса Карповна
Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Тимофеевна
Смерть
Неизвестно