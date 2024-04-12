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Кырченов Карп Степанович

Место рождения

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Кырченов Стефан Артамонов

Мать: Масленникова Евдокия Мефодьева

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кырченов Гавриил Карпович

Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кырченов Семен Карпович

Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Кырченова Васса Карповна

Мать ребёнка: Мелания Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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