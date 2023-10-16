Григорьев Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1940

Сын: Вьялкин Альберт Кириллович

Мать ребёнка: Красникова Павла Никитична

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Развод
Неизвестно

Жена: Красникова Павла Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова Павла Никитична

Смерть
Неизвестно
Волошка, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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