Григорьев Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1940
Сын: Вьялкин Альберт Кириллович
Мать ребёнка: Красникова Павла Никитична
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Волошка, Коношский муниципальный район, Архангельская область