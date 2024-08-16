Пермяков Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пермякова Нина Михайловна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пермякова Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно