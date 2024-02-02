Воронина Гликерья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти05.05.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 1780 по 1781
Рождение ребёнка
14.04.1785
Сын: Воронин Егор Семёнов
Отец ребёнка: Воронин Симион Захаров
Подольской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
д. Чепелёво Пётр Осипович и ... Трофимовна
Смерть
05.05.1816
Серпуховской округи, Кузьминской вол. д.Чепелёво
Похороны
07.05.1816