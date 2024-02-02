Воронина Гликерья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина Гликерья Ефимовна

Воронина Гликерья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

05.05.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1780 по 1781

Муж: Воронин Симион Захаров

Рождение ребёнка
14.04.1785

Сын: Воронин Егор Семёнов

Отец ребёнка: Воронин Симион Захаров

Подольской округи, Кузьминская экономическая вол. д.Чепелёво
д. Чепелёво Пётр Осипович и ... Трофимовна
Смерть
05.05.1816
Серпуховской округи, Кузьминской вол. д.Чепелёво
Похороны
07.05.1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close