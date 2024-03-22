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Дарья Филатовна

Место рождения

Теляково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Филат Федорович

Мать: Ирина Тимофеевна

Теляково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9X7T?i=1115&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530 пом. федот васильевич дубасов Видимо, дубровский РС4 № 19?
Рождение ребёнка
1767

Сын: Сидор Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Потапович

Попелиха, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9X7T?i=1115&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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