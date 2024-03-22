Дарья Филатовна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Филат Федорович
Мать: Ирина Тимофеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9X7T?i=1115&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530 пом. федот васильевич дубасов Видимо, дубровский РС4 № 19?
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сидор Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Потапович
Попелиха, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9X7T?i=1115&wc=M699-G29%3A224254401%2C234970501%2C235021301&cc=1929530
Смерть
Неизвестно