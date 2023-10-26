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Новиков Григорий Саватеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1902

Сын: Новиков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Новикова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Новиков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Новиков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Новикова Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна

Смерть
1914

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