Новиков Григорий Саватеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1902
Сын: Новиков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Новикова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Новиков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Новикова Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: Новикова Парасковья Ивановна
Смерть
1914