Мокина (Сикина) Вера Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина (Сикина) Вера Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1913

Сын: Волженин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
26.10.1915

Дочь: Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Рождение ребёнка
21.11.1917

Дочь: Дьячкова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Рождение ребёнка
02.05.1923

Сын: Мокин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Смерть
Неизвестно
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