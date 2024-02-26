Мокина (Сикина) Вера Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1913
Сын: Волженин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
26.10.1915
Дочь: Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
21.11.1917
Дочь: Дьячкова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
02.05.1923
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Смерть
Неизвестно