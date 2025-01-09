(Борисова) Матрена Яковлевна
женский, родилась 28.08.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
ОтецБорисов Яков Николаевич22.10.1831 ст. г.р.
МатьБорисова Вера ЕпифановнаДо 1833 г.р.
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Рождение
28.08.1855 ст.
Отец: Борисов Яков Николаевич
Мать: Борисова Вера Епифановна
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
29.08.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858