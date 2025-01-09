(Борисова) Матрена Яковлевна 28.08.1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Борисова) Матрена Яковлевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 28.08.1855 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Отец
Борисов Яков Николаевич22.10.1831 ст. г.р.
Мать
Борисова Вера ЕпифановнаДо 1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1855 ст.

Отец: Борисов Яков Николаевич

Мать: Борисова Вера Епифановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
29.08.1855 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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