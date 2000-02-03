Комлев Юрий
Место рождениядер. Сосновка, Калязинский район, Тверская область
Дата рождения17.03.1935
Дата смерти03.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1935
Отец: Комлев Николай
Мать: Комлева Мария
дер. Сосновка, Калязинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Московская область, гор. Подольск
Смерть
03.02.2000
Московская область, гор. Подольск
Причина смерти: Сердечный приступ