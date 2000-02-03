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Комлев Юрий

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Место рождения

дер. Сосновка, Калязинский район, Тверская область

Дата рождения

17.03.1935

Дата смерти

03.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1935

Отец: Комлев Николай

Мать: Комлева Мария

дер. Сосновка, Калязинский район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Московская область, гор. Подольск
Смерть
03.02.2000
Московская область, гор. Подольск
Причина смерти: Сердечный приступ
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