Зырянова (Плотникова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Дмитрий Маркович
Мать: Плотникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Семён
Отец ребёнка: Зырянов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Иван
Отец ребёнка: Зырянов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зырянов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Мария
Отец ребёнка: Зырянов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суслова Ксения
Отец ребёнка: Зырянов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колышкина Александра
Отец ребёнка: Зырянов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зырянов Константин
Смерть
Неизвестно