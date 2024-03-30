Зырянова (Плотникова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Плотникова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Дмитрий Маркович

Мать: Плотникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Семён

Отец ребёнка: Зырянов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Иван

Отец ребёнка: Зырянов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Мария

Отец ребёнка: Зырянов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суслова Ксения

Отец ребёнка: Зырянов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колышкина Александра

Отец ребёнка: Зырянов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Константин

Смерть
Неизвестно
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