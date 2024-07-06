Слабко Владимир Ефимович 15.04.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСлабко Владимир Ефимович

Слабко Владимир Ефимович

avatar

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

15.04.1925

Дата смерти

28.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1925

Отец: Слабко Ефим Петрович

Мать: Слабко (Литвиненко) Ирина Федоровна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
11.06.1952

Жена: Слабко (Бородина) Зинаида Павловна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.08.1953

Сын: Слабко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Слабко (Бородина) Зинаида Павловна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.05.1957

Сын: Слабко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Слабко (Бородина) Зинаида Павловна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
28.05.1985
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.