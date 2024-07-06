Слабко Владимир Ефимович
Место рождения
Дата рождения15.04.1925
Дата смерти28.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1925
Бракосочетание
11.06.1952
Рождение ребёнка
14.08.1953
Сын: Слабко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Слабко (Бородина) Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
11.05.1957
Сын: Слабко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Слабко (Бородина) Зинаида Павловна
Смерть
28.05.1985