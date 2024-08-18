Булдаков Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова (Мельникова) Антонида
Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно