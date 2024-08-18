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Булдаков Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Мельникова (Мельникова) Антонида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Мельникова) Антонида

Рождение ребёнка
03.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Мельникова) Антонида

Рыбная Ватага, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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