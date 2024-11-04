Мезрин Иван Симонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Мезрин Симон Саввович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезрин Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезрин Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1891