Мезрин Иван Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезрин Иван Симонович

Мезрин Иван Симонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мезрин Симон Саввович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезрин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезрин Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Мезрин Леонтий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1891

Мы используем куки для улучшения работы сайта.