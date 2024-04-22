Кокорин Афанасий Артамонов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Кокорин Артемон Васильев
Мать: Кокорина Устинья Петрова
Бракосочетание
До 1885
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно