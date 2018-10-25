Переведенцева (Барменкова) Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переведенцева (Барменкова) Анастасия Никифоровна

Место рождения

д.Зигановка, Ишимбайский район, БАССР

Дата рождения

10.06.1930

Дата смерти

25.10.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1930

Отец: Барменков Никифор

Мать: Барменкова Мария

Рождение ребёнка
27.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Переведенцев Михаил Захарович

Смерть
25.10.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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