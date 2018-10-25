Переведенцева (Барменкова) Анастасия Никифоровна
Место рожденияд.Зигановка, Ишимбайский район, БАССР
Дата рождения10.06.1930
Дата смерти25.10.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1930
Отец: Барменков Никифор
Мать: Барменкова Мария
Рождение ребёнка
27.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Переведенцев Михаил Захарович
Смерть
25.10.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно