Бутлицкий Михаил Иосифович 28.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутлицкий Михаил Иосифович

Место рождения

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

28.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1907

Отец: Бутлицкий Иосиф Исаевич

Мать: Бутлицкая (Гаскина) Елизавета (Эся, Есся) Вениаминовна (Марковна)

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутлицкий Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Образование
1923
окончил трудовую школу
Образование
Около 1927
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
слушатель торгово-промышленных курсов
Работа или профессия
С 1928 по 1930
Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
работал в Союззолото - прииск "Первомайский" (зарплата был по должности счетовода-кассира 170 руб. в месяц) уволен в связи с чисткой соваппарата по 2-й категории и лишен избирательных прав
Место жительства
До 1929
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
жил вместе с отцом
Работа или профессия
Около 1930
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
находился на временной счётной работе в Баргузинском обществе "Пролетарий" и был принят на учёт при Баргузинской бирже труда
Место жительства
Около ?.07.1931
Москва, город федерального значения Москва
улица Петровка, д.20, кв.34
Призыв на военную службу
31.08.1941
Москва, город федерального значения Москва
рядовой на ВОВ Сокольнический райвоенкомат
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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