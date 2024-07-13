Бутлицкий Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения28.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Место
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Рождение
28.02.1907
Отец: Бутлицкий Иосиф Исаевич
Мать: Бутлицкая (Гаскина) Елизавета (Эся, Есся) Вениаминовна (Марковна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутлицкий Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Образование
1923
окончил трудовую школу
Образование
Около 1927
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
слушатель торгово-промышленных курсов
Работа или профессия
С 1928 по 1930
Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
работал в Союззолото - прииск "Первомайский" (зарплата был по должности счетовода-кассира 170 руб. в месяц) уволен в связи с чисткой соваппарата по 2-й категории и лишен избирательных прав
Место жительства
До 1929
жил вместе с отцом
Работа или профессия
Около 1930
находился на временной счётной работе в Баргузинском обществе "Пролетарий" и был принят на учёт при Баргузинской бирже труда
Место жительства
Около ?.07.1931
улица Петровка, д.20, кв.34
Призыв на военную службу
31.08.1941
рядовой на ВОВ Сокольнический райвоенкомат
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно