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Filipaș Sofia
Filipaș Sofia
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.2020
Пол
Женский
Отец
Filipaș Nicolae
1984 г.р.
Мать
Filipaș Valentina
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
FE
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2020
Отец:
Filipaș Nicolae
Мать:
Filipaș Valentina
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