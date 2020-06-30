Filipaș Sofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Filipaș Sofia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.2020

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

FE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2020

Отец: Filipaș Nicolae

Мать: Filipaș Valentina

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