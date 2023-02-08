Чернигин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1942
Дата смерти08.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Кручинина) Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кручинина) Галина
Смерть
08.02.1981
Похороны
Неизвестно
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область