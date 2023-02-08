Чернигин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернигин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1942

Дата смерти

08.02.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Николай Юрьевич

Мать ребёнка: (Кручинина) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кручинина) Галина

Смерть
08.02.1981
Похороны
Неизвестно
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

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