Аверин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина (Гаврилова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Аверин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Аверина (Гаврилова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Аверин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Аверина (Гаврилова) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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