Меснянкина Валерия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меснянкина Валерия Сергеевна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

07.04.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.2018

Отец: не указан

Мать: Меснянкина Кристина Эдуардовна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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