Сильченко Григорий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильченко Григорий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1952

Сын: Сильченко Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Горбатова Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
03.03.1957

Сын: Сильченко Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Горбатова Людмила Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбатова Людмила Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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