Сильченко Григорий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1952
Сын: Сильченко Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Горбатова Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
03.03.1957
Сын: Сильченко Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Горбатова Людмила Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно