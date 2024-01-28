Положий Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Положий Самойло Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Положий Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Положий) Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно