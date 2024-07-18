Прокофьев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Прокофьев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Прокофьев Яков Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Прокофьев Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Предположительно 1903, по спискам избирателей 1925 года 22 года
Смерть
Неизвестно
Как минимум жил до конца 1925 года, присутствовал в списке избирателей