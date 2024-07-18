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Прокофьев Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Прокофьев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Прокофьев Яков Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Прокофьев Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Предположительно 1903, по спискам избирателей 1925 года 22 года
Смерть
Неизвестно
Как минимум жил до конца 1925 года, присутствовал в списке избирателей

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