Горева (Соловьева) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горева (Соловьева) Антонина Васильевна

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Место рождения

Савельево, Смоленская волость, Переславский уезд

Дата рождения

18.06.1917 ст.

Дата смерти

06.08.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1917 ст.

Отец: Соловьев Василий Павлович

Мать: Соловьева Анна

Савельево, Смоленская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
1940

Муж: Горев Александр Сергеевич

Савельево, Смоленская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горев Александр Сергеевич

Сухобезводное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1941

Дочь: Воробьева (Горева) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Горев Александр Сергеевич

Сухобезводное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
06.08.1993
Сухобезводное, Семеновский, Нижегородская область

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