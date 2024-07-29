Горева (Соловьева) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1917 ст.
Дата смерти06.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1917 ст.
Отец: Соловьев Василий Павлович
Мать: Соловьева Анна
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
29.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.08.1941
Дочь: Воробьева (Горева) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Горев Александр Сергеевич
Смерть
06.08.1993