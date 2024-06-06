Лейко ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейко Фома

Отец ребёнка: Лейко ?

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейко Василий

Отец ребёнка: Лейко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейко ?

Смерть
Неизвестно

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