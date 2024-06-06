Лейко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейко Фома
Отец ребёнка: Лейко ?
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейко Василий
Отец ребёнка: Лейко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейко ?
Смерть
Неизвестно