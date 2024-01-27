Сахибземалъ Юнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахибземалъ Юнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметша Надыршин

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мухаметьшафья Мухаметшин

Отец ребёнка: Мухаметша Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мухаметьнафья (Мухаметьхонифия) Мухаметшин

Отец ребёнка: Мухаметша Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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