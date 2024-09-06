(Горохова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохова) Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Иван Петров

Рождение ребёнка
1899

Сын: (Горохов) Василий Иванов

Отец ребёнка: (Горохов) Иван Петров

Рождение ребёнка
1902

Сын: (Горохов) Павел Иванов

Отец ребёнка: (Горохов) Иван Петров

Рождение ребёнка
1907

Сын: (Горохов) Михаил Иванов

Отец ребёнка: (Горохов) Иван Петров

Смерть
Неизвестно

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